Les multiples projets spatiaux des quelques milliardaires de ce monde s’apparentent à des «trips de riches», reconnaît Benoit Laplante, spécialiste en missions spatiales, mais ils ont au moins l’avantage de pousser plus loin les technologies.

Le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a fait rouler dans les derniers jours le plus large avion du monde, le Stratolaunch, qui permettra un jour de lancer des satellites. Le patron de Tesla, Elon Musk, a son entreprise de lancement de fusées, SpaceX, tout comme celui d’Amazon, Jeff Bezos, avec Blue Origin. Le milliardaire britannique Richard Branson veut rendre «accessible» le tourisme spatial avec la filiale Galactic de son empire Virgin.

Tous sont devenus milliardaires grâce aux affaires, mais tous ont une passion pour l’espace qu’ils entretiennent grâce à ces compagnies.

«À mon avis, c’est beaucoup plus une passion personnelle [qu’un objectif commercial]. Un "trip de riches"», résume M. Laplante, en entrevue avec Denis Lévesque.

Pour l’expert, cette passion des riches de ce monde pour l’espace a de bons côtés : «ça va ouvrir des portes à tout le monde pour aller en orbite à moindre coût», croit Benoit Laplante.

Cette obsession pour les voyages en apesanteur peut par contre représenter un loisir plutôt coûteux. M. Laplante rappelle que le projet SpaceX d’Elon Musk a englouti des sommes d’argent en développement et en essais.

«Il a failli se mettre dans la rue avec ça lors des tests qu'on a faits avec les fameuses fusées. S'il y en a une qui ne fonctionnait plus, il n'avait plus d'argent. Donc, on fermait Space X à ce moment-là», soulève-t-il.

Selon l’expert, l’arrivée de ces joueurs privés dans l’industrie spatiale n’entraînera pas la disparition de la Nasa, l’agence américaine s’occupant de l’exploration spatiale.

«La NASA va peut-être devenir comme une entité qui va réglementer ce qu'on envoie en orbite pour les États-Unis; après ce sera le côté privé qui va continuer à pousser un peu plus loin», a expliqué M. Laplante à Denis Lévesque. «Je pense qu'on ouvre la porte à avoir une autre vocation pour la NASA, qui va décider seulement des missions, comme aller sur Mars, des satellites, des sondes qu'on envoie un peu partout dans l'espace.»