Nouvelle disparition d'une adolescente à Laval

Le Service de police de Laval a, de nouveau, lancé un appel au public mardi afin de retrouver une adolescente portée disparue.

Athena Gervais, une jeune fille de 14 ans, a été vue pour la dernière fois à son école du secteur Fabreville, lundi, sur l'heure du dîner. Elle n'est pas retournée en classe en après-midi, n'est pas rentrée chez elle en soirée et n'a pas donné de nouvelles à ses proches.

L'adolescente mesure 1,58 m (5' 2''), pèse 54,5 kg (120 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Elle arbore un piercing dans la narine droite. Au moment de sa disparition, elle portait son uniforme scolaire, soit un pantalon bleu foncé et un polo rouge. Elle avait aussi un chandail à capuchon de type «Hoodie» bleu foncé avec la lettre W et l'inscription WLKN dessus.

Athena Gervais s'exprime en français. Elle se déplacerait à pied et via les transports en commun.

C'est la deuxième fois en deux jours qu'une adolescente est portée disparue à Laval. Lundi, Kelly Martin Nolet, 16 ans, a été portée disparue à la suite d'une fugue. Sa mère a confié au «Journal de Montréal» qu'elle craint que sa fille soit allée rejoindre un proxénète à Toronto.