Pour mieux apprécier son repas, pas de téléphone à table!

Une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique (UBC) dévoile les effets néfastes que peut avoir l’utilisation d’un téléphone intelligent sur les interactions sociales.

Pour le bien de l’étude, plus de 300 personnes âgées en moyenne de 30 ans, se sont prêtées au jeu en allant au restaurant avec leurs amis ou en famille.

Les chercheurs ont demandé à un premier groupe de garder leur téléphone avec eux pendant le repas, et a un deuxième groupe de ne pas le prendre.

À la fin du repas, tous les participants ont répondu à un questionnaire pour savoir à quel point ils avaient apprécié leurs plats, les conversations, l’ambiance et à quelle fréquence ils avaient consulté leur appareil.

Distraction et ennui

«Aussi utiles que soient les smartphones, nos résultats confirment ce que beaucoup d'entre nous soupçonnaient déjà», a indiqué Ryan Dwyer, auteur principal de l'étude et doctorant au département de psychologie, sur le site de l’UBC.

«Lorsque nous utilisons nos téléphones pendant que nous passons du temps avec des personnes qui nous tiennent à cœur, en plus de les offenser, nous apprécions moins l'expérience».

L’étude révèle que les personnes en possession de leurs téléphones se sont beaucoup moins amusées que les autres. En plus d’avoir été distraits, ils n’ont pas profité du repas, que ce soit d’un point de vue de la nourriture que des interactions avec les autres.

Aussi surprenant soit-il, ces derniers ont même rapporté s’être ennuyés: «Nous avions prédit que les gens s'ennuieraient moins lorsqu'ils auraient accès à leur téléphone, parce qu'ils pourraient se divertir s'il y avait une accalmie dans la conversation», a souligné M. Dwyer.

Au contraire, ceux qui n’avaient pas leurs téléphones ont indiqué avoir passé un meilleur moment.

Les résultats de cette recherche ont été publiés en ligne sur le «Journal of Experimental Social Psychology» et seront présentés le 2 mars prochain, lors de la réunion annuelle de la Société de la personnalité et de la psychologie sociale, à Atlanta, afin de montrer comment les cellulaires changent nos comportements humains.