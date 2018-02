Recommandations du coroner après un décès dans un centre d’hébergement

Le coroner Richard Drapeau a rendu publiques les conclusions de son rapport d'enquête sur l'agression mortelle survenue le 3 octobre 2016 au Centre d'hébergement Argyll de Sherbrooke. Il recommande notamment d’augmenter la surveillance des usagers qui commettent régulièrement des agressions.

Serge-André Guérin, 73 ans, est décédé d'une mort violente. L'homme avait une condition cardiaque précaire. L’agression dont il a été victime dans sa chambre par un autre bénéficiaire qui l'a frappé au visage a contribué à la détérioration de son état de santé et contribué à son décès.

L'agresseur, atteint de démence, n'en était pas à son premier acte de violence. Il avait été impliqué dans plusieurs altercations avec d'autres bénéficiaires.

Le soir du 3 octobre 2016, il avait même tenté de frapper un membre du personnel. Ramené à sa chambre pour qu'il se calme, il avait été laissé libre de circuler sans aucune surveillance particulière.

Le coroner se questionne à savoir si l'unité 2 où il était hébergé était celle appropriée à ses problèmes comportementaux.

L'unité 1 regroupe les cas plus lourds et aurait probablement été mieux adaptée pour l'homme qui présentait des symptômes comportementaux qualifiés de graves.

«Devrait-on privilégier la sécurité des autres usagers très vulnérables ou la liberté de celui agressif, imprévisible et qui a déjà blessé» s'interroge le coroner.

Ce dernier a émis quatre recommandations au CIUSSS de l'Estrie-CHUS:

- Noter chaque acte d'agression dans le dossier du bénéficiaire et s'assurer que l'équipe médicale en soit informée

- Revoir les critères servant à déterminer dans quelle unité un usager devrait être placé

- Augmenter la surveillance des usagers qui commettent régulièrement des agressions

- Et donner suite aux 16 recommandations de son comité ad-hoc

Les autorités du CIUSSS de l'Estrie CHUS ont posé plusieurs gestes dans leur plan d'action à la suite des événements, des actions qui vont dans le sens des recommandations formulées par le coroner Richard Drapeau.

«Ce qui pressait et était urgent a été mis en place. Nous avons répondu au questionnement de l'enquête du coroner avant même la sortie de son rapport», a mentionné la directrice des programmes de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Sylvie Moreau.

Il y a eu des mesures pour améliorer la formation des employés, la supervision et la surveillance des usagers.

«On ne pourra jamais prévenir à 100 % les cas d'agression, mais on fait tout ce qu'on peut pour en limiter les risques, a ajouté Mme Moreau. Nous avons ajouté du personnel sur le plancher le jour et le soir où les usagers sont plus fatigués, donc sujet à des comportements violents.»

La conjointe de Serge-André Guérin a dit être satisfaite du rapport et de ses recommandations; son souhait est qu'elles soient appliquées dans leur intégralité.

Jeannette Rousseau n'a pas intenté de poursuite en dédommagements. L'homme qui a agressé son conjoint n'était pas conscient de ce qu'il faisait et n'a fait l'objet d'aucune accusation criminelle.

L'argent qu'elle aurait pu recevoir ne lui ramènera pas son conjoint. La dame préfère que cet argent soit plutôt investi dans les services, le personnel qualifié et l'amélioration des mesures de sécurité des bénéficiaires vulnérables en CHSLD.