Une chirurgie esthétique à 11 ans pour faire cesser l’intimidation

Intimidée depuis des années, une jeune fille de la Virginie est passée sous le bistouri afin de changer son apparence, une pratique relativement courante selon un chirurgien esthétique.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus

À 11 ans, Bella Harrington a subi les commentaires moqueurs de ses confrères et consoeurs de classe pendant des années en raison de ses oreilles décollées.

«Ils les pointaient toujours, et j’ai voulu les changer. Je trouvais qu’elles étaient trop apparentes», raconte la jeune fille à la chaîne américaine CNN.

Plusieurs lui parlaient de ses «oreilles d’elfe», dit sa mère.

«On lui répétait de ne pas les écouter, que ça n’avait pas d’importance, mais ça en avait pour elle. C’était très dur», dit Sabrina Harrington.

Elle a donc accepté d’aller voir un chirurgien esthétique avec sa fille. Selon le Dr Joe Namtu, de nombreux enfants subissent des chirurgies esthétiques; le plus tôt est le mieux dans les cas d’intimidation.

«On préfère les opérer avant qu’ils entrent à l’école, alors c’est fréquent que ce soit avant 4 ou 5 ans, mentionne le spécialiste. L’intimidation ou la pression des pairs peuvent affecter leur estime d’eux-mêmes ou leur image corporelle pour le reste de leur vie.»

Les experts mettent toutefois en garde que la décision de passer sous le bistouri ne doit pas se prendre à la légère.

Pour la jeune Bella, l’opération a été un succès et lui a permis de retrouver le sourire.

«Je peux maintenant attacher mes cheveux et je ne me concentre plus autant sur ce que les autres disent», confie-t-elle.