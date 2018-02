Une cyberattaque frappe des franchisés Tim Hortons

Des franchisés de restaurants Tim Hortons au Canada sont actuellement touchés par une cyberattaque qui empêche des caisses enregistreuses de fonctionner.

Le réseau BNN rapporte qu’une lettre a été envoyée par l’avocat d’une association représentant des franchisés de la chaîne au directeur général la compagnie mère, Restaurant Brands International, exigeant une rencontre d’urgence d’ici ce vendredi pour régler la situation, à défaut de quoi des actions légales pourraient être entreprises.

Le problème toucherait le système des caisses enregistreuses des restaurants. Des employés ont confié à BNN que certaines succursales ont même dû temporairement fermer leur service au volant, voire leurs portes, dans certains cas.

Une photo partagée sur Twitter par un client d’un Tim Hortons situé à Lévis montre un écran qui affiche un message d’erreur. «Les caisses ne fonctionnaient pas, sauf pour celles du service au volant», a écrit ce client à BNN.

Chaos at Tim Hortons. They use Windows XP. pic.twitter.com/WrkrNz1Fsb