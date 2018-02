Chère Martine,

C’est une personne qui a bien connu le Bloc qui se permet de vous écrire ces quelques mots:

En 1993, le Bloc Québécois avait réussi à faire élire 54 députés au Québec pour s’imposer comme opposition officielle à la Chambre des Communes d’Ottawa. Et au cours des élections suivantes, ce même parti a constamment remporté la moitié des sièges du Québec et ce, jusqu’en 2011. Gilles Duceppe et son équipe doivent bien avoir accompli quelque chose de respectable, non?

Quand vous dites qu’il faut changer les façons de faire des 25 dernières années, à quoi vous faites référence ?

Le Bloc est censé être une coalition dont la mission double est la promotion de la souveraineté et la défense des intérêts du Québec à Ottawa.

En 2011, les Québécois ont dit non au Bloc, et en 2015, il a fait élire 10 députés. Mais voilà un an que vous avez été portée à la tête de ce parti et depuis, on dirait que c’était juste ça l’objectif. Voyez-vous, j’ai beau chercher, mais je ne vois rien, ni dans vos actions ni dans vos propos, mettant en lumière la reconnaissance et la valorisation du travail effectué pendant des années par des militants. Je ne vois pas non plus celles de votre aile parlementaire qui tient le fort à bout de bras dans ce Parlement, alors que vous siégez comme députée de Vachon à l’Assemblée nationale du Québec!

Pour faire image, je me demande sérieusement pourquoi vous avez épousé le Bloc avec, apparemment, la ferme intention de le changer. Ça me fait penser à une personne qui en épouse une autre, disant l’aimer, mais qui, sans jamais se remettre en question elle-même, ne cesse de lui répéter de changer, car elle lui trouve plein de défauts.

Je me rappelle qu’après deux courses à la chefferie du Parti Québécois, vous n’avez pas dépassé les 17% d’appuis avec ce désir et cette impatience d’en découdre rapidement avec la question nationale. Des fois, il faut savoir écouter; n’est-ce pas la force des grands leaders? Et surtout, n’avons-nous pas appris qu’on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser? Il faut au contraire l’arroser pour l’aider à grandir? Ceci dit, je reste persuadée que votre apport aurait pu être bénéfique si vous aviez eu le réflexe de prendre la mesure de la volonté populaire en faisant preuve d’un tout petit peu plus de patience et d’écoute.

Le Bloc aurait peut-être, je dis bien peut-être, pu démontrer encore son utilité et sa pertinence s’il avait, comme dans le passé, campé son action sur la promotion de la souveraineté et la défense des enjeux qui ont des impacts concrets sur les Québécois. Or, on vous regarde aller et force est de constater que vous venez d’enfoncer un clou dans le cercueil du Bloc.

À l’évidence, nous anticipons d’ores et déjà deux scénarios: soit les députés de votre formation quittent ce parti auquel ils sont attachés et pour lequel ils ont clairement été élus par la population et vous voilà seule; soit vous renoncez vous-même unilatéralement à ce mariage contre nature qui risque de mal se terminer au détriment du Québec à Ottawa. Mais l’histoire dira...