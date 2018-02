«C’est sûr qu’il lui est arrivé quelque chose»

La mère d’Athena Gervais, cette adolescente de 14 ans portée disparue depuis lundi à Laval, est persuadée qu’il «est arrivé quelque chose» à sa fille.

«Je sais depuis le départ que c’est sûr que ce n’est pas un gang de rue, qu’elle n’a pas fait une fugue», affirme Stéphanie Painchaud.

Depuis qu’elle manque à l’appel, Athena n’a donné signe de vie à personne dans son entourage.

«Premièrement, dans ses meilleures amies, elle n’a contacté personne, relate la mère. Elle a un petit copain, un chum, elle ne l’a pas contacté non plus. Elle a donné vraiment zéro nouvelle.»

L’ado qui fait l’objet actuellement l’objet de recherches a même laissé son manteau et son sac à dos à l’école, ce qui fait craindre le pire à Mme Painchaud.

«Elle est très féminine, ma fille. Elle adore se faire les ongles, son maquillage, elle traîne son sac avec elle toujours, toujours, toujours, soutient-elle. C’est sa deuxième peau comme on peut dire.»

Même ses comptes sur les réseaux sociaux sont inactifs depuis lundi.

«Elle est allée voir son amie pour lui demander s’ils voulaient "foxer" [NDLR : faire l’école buissonnière] ensemble. Son amie lui a dit "Moi, je peux pas, j’ai un examen." Ma fille a dit OK, explique la mère. Puis plus de nouvelles. Pas de connexion Facebook, pas de connexion Instagram, toutes ces choses-là. La dernière fois qu’elle s’est connectée, c’est avant de partir.»

Stéphanie Painchaud, qui avait une belle relation avec sa fille selon elle, est aujourd’hui dans l’incompréhension. Les heures qui passent sans aucun signe d’Athena sont difficiles à supporter.

«Elle est partie le matin, je lui ai donné un bec. On s’est dit : "Bonne journée, je t’aime". Sans nouvelles, laisse-t-elle tomber, la voix nouée par l’émotion.»

L'adolescente mesure 1,58 m (5' 2''), pèse 54,5 kg (120 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Elle arbore un piercing dans la narine droite. Au moment de sa disparition, elle portait son uniforme scolaire, soit un pantalon bleu foncé et un polo rouge. Elle avait aussi un chandail à capuchon de type «Hoodie» bleu foncé avec la lettre W et l'inscription WLKN.

Athena Gervais s'exprime en français. Elle se déplacerait à pied et via les transports en commun.

Toute personne qui l’aperçoit ou qui détient des informations concernant cette disparition doit communiquer avec le 911.