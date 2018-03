Conditions de route difficiles en raison de la poudrerie à Québec

La neige et les vents ont provoqué plusieurs sorties de route sur le réseau routier, mercredi soir, dans la région de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Ces nombreux accidents causent quelques ralentissements notamment sur l’autoroute Félix-Leclerc et sur la 20.

Vers 21h, la Sûreté du Québec n’avait toutefois rien de majeur à signaler.

Les services d’urgence et les équipes d’entretien sont à pied d’œuvre.

La neige et les rafales à 40 km/h rendent la chaussée très glissante.

Le thermomètre indique -1°C à Québec et les automobilistes peuvent se faire surprendre. Les précipitations devraient diminuer en milieu de nuit et cesser tôt jeudi matin. On attend une dizaine de centimètres de neige au total et une température stable de -1 °C au cours de la journée de jeudi.