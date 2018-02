Disparition d’Athena Gervais: la police déploie son poste de commandement

Deux jours après la disparition d’Athena Gervais, la police de Laval déploie les grands moyens dans l’espoir de retrouver l’adolescente de 14 ans.

Un poste de commandement mobile a été installé, aujourd’hui, à l’école Poly-Jeunesse située sur le boulevard Sainte-Rose. Les enquêteurs invitent ainsi quiconque ayant des informations au sujet de la jeune fille à venir les rencontrer.

Athena Gervais a été vue pour la dernière fois lundi, à son école, pendant l’heure du dîner. Elle n’est jamais retournée en classe en après-midi, n’est pas rentrée chez elle et n’a pas donné de nouvelles à ses proches.

Pour l’instant, la police n’écarte aucune hypothèse, considérant que l’adolescente n’a pas d’historique de fugue.

L'adolescente mesure 1,58 m (5' 2''), pèse 54,5 kg (120 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Elle arbore un piercing dans la narine droite. Au moment de sa disparition, elle portait son uniforme scolaire, soit un pantalon bleu foncé et un polo rouge. Elle avait aussi un chandail à capuchon de type «Hoodie» bleu foncé avec la lettre W et l'inscription WLKN.

Athena Gervais s'exprime en français. Elle se déplacerait à pied et via les transports en commun.