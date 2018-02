Les exportations du Québec croissent de 2 % en 2017

Les exportations internationales du Québec ont crû de 2 % en 2017 comparativement à l’année précédente, soit de façon plus convaincante que les exportations canadiennes, qui elles ont augmenté de 1,4 %.

Ainsi, pour l’an dernier, les exportations du Québec à l’étranger s’établissent à 75,8 milliards $, en dollars constants, aux prix de 2007. Au Canada, elles ont eu une valeur de 496, 7 milliards $, indique également l’Institut de la statistique du Québec, dans une analyse publiée mercredi.

Le mois de décembre 2017 a été particulièrement faste pour les exportations québécoises, avec une hausse de 5,3 %.

Parmi les 25 premiers produits exportés par le Québec, 15 affichent une hausse pour l'année 2017. Les gains les plus élevés proviennent du groupe des moteurs d'aéronefs, de celui de l'aluminium et de ses alliages ainsi que du groupe des camions et des châssis lourds et de poids moyen.

À l’inverse, les minerais et les concentrés de fer, les aéronefs et le groupe des autres métaux non ferreux sous forme brute (principalement le zinc) ont enregistré les plus fortes diminutions.

Quant à la destination de ces exportations, la valeur des exportations vers les États-Unis s’est accrue de 5,6 % en 2017, celle vers l’Europe de 7,3 % et celle vers l’Asie de 4,4 %.

Manque de vigueur

«Malgré la hausse observée en 2017, les expéditions du Québec à l’étranger manquent de vigueur compte tenu de la santé économique de ses principaux partenaires commerciaux», a mentionné Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins, dans un note économique publiée mercredi.

«Le fait que les exportations du Québec soient mieux diversifiées géographiquement qu’il y a quelques années est un atout, mais des efforts restent à faire pour profiter davantage de la conjoncture positive au niveau international», a-t-elle ajouté.