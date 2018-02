Un régulateur financier demande des documents sur des prêts à Jared Kushner

Le régulateur des services financiers de New York (DFS) a demandé à trois banques des informations sur des prêts liés à l'entreprise immobilière de la famille de Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Maria Vullo, la patronne du DFS, a adressé des lettres la semaine dernière à Deutsche Bank, Signature Bank et New York Community Bank, leur réclamant des précisions sur les divers prêts ou arrangements financiers accordés ou demandés par l'entreprise Kushner, a indiqué cette source à l'AFP.

Elle leur a donné jusqu'au 5 mars pour répondre.

Les services du DFS ont refusé de commenter cette information, tout comme Deutsche Bank.

Jared Kushner, le mari d'Ivanka Trump, est devenu un pilier de la Maison-Blanche depuis l'arrivée de son beau-père à la présidence des États-Unis.

Diplômé d'Harvard et de l'université de New York en droit, il avait pris les rênes de l'entreprise familiale avant d'annoncer en janvier 2017, juste avant sa nomination comme haut conseiller du nouveau président américain, qu'il se retirait de la gestion de la société.

Si Jared Kushner a volontairement quitté des postes de haut niveau dans plus de 200 entités liées à l'empire immobilier de sa famille, il conserve toutefois des parts dans la plupart de ces sociétés, susceptibles de lui procurer des revenus selon des documents publiés par la Maison-Blanche en avril 2017.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise Kushner, qui possède entre autres des actifs immobiliers dans les États de New York et du New Jersey, se retrouve sur le devant de la scène.

En mai 2017, elle s'était notamment excusée pour avoir mentionné Jared Kushner lors d'une présentation de l'un de ses projets devant des investisseurs chinois, dans une possible entorse aux règles sur les conflits d'intérêt.