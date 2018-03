Une adolescente de 17 ans portée disparue au Lac-Saint-Jean

Une adolescente de 17 ans est portée disparue depuis plus d'une semaine dans la communauté innue de Mashteuiatsh, située en bordure du lac Saint-Jean.

Mégan Étienne Charlish a été vue pour la dernière fois le mardi 20 février vers 18 h 30 à Mashteuiatsh.

L'adolescente mesure 1,57 m (5' 2''), pèse environ 45 kg (100 lb) et a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle arbore un piercing au visage. Au moment de sa disparition, elle portait un jeans et une veste de couleur rose.

Quiconque aperçoit Mégan peut contacter la Sécurité publique de Mashteuiatsh au 418 275-3333.