Charest s'impliquera avec les Émirats arabes unis

L’ex-premier ministre du Québec Jean Charest a été nommé jeudi coprésident du conseil d’administration du Canada-UAE Business Council (CUBC), un organisme qui a pour mandat de favoriser le commerce entre le Canada et les Émirats arabes unis.

L’ancien politicien qui travaille au cabinet d’avocat McCarthy Tétrault de Montréal agira à titre de représentant du Canada pour l’organisme sans but lucratif.

«Les Émirats arabes unis constituent déjà le plus important marché d’exportation du Canada au Moyen-Orient, et les entreprises canadiennes ont la possibilité d’accroître substantiellement leurs exportations depuis les Émirats arabes unis vers le reste du monde», a expliqué M. Charest, par communiqué, concernant ses nouvelles responsabilités.

Musabbeh Al Kaabi, «un des dirigeants d’entreprise les plus respectés des Émirats arabes unis», assumera quant à lui les fonctions de président du conseil pour les Émirats arabes unis.

«Les deux personnes nommées sont grandement respectées, et le CUBC profitera de leur expérience combinée de la politique et des affaires», a commenté le président et directeur général du CUBC, Mustafa Sahin.