Inondations: Québec dévoile son plan d'action

Le gouvernement du Québec annonce un investissement immédiat de près de 50 M$ dans le cadre d'un plan d'action pour mieux lutter à l'avenir contre les inondations notamment en cartographiant plusieurs zones à risque autour des grandes villes.

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux a affirmé ce matin en conférence de presse que le Québec avait tiré les leçons des inondations du printemps 2017.

«Nous voulons nous assurer que le Québec sera plus résilient aux catastrophes à l'avenir», a dit M. Coiteux.

Cartographie

Parmi les 24 mesures qui seront déployées, Québec investira 20,5 M$ pour cartographier les zones inondables de la région de Montréal, de Québec, de Maskinongé et de Gatineau notamment.

M. Coiteux a aussi annoncé que toutes les municipalités devraient se munir d'un plan d'urgence à jour dans les deux prochaines années. Actuellement, seules 30% des villes ont un tel plan. Le gouvernement investira 20 M$ pour aider les autres à élaborer le leur.

Enfin, 6,9 M$ iront à des travaux de recherche de l'organisme Ouranos qui travaille sur les incidences des changements climatiques sur les crues printanières.

D'autres sommes pourraient être annoncées lors du prochain budget du Québec fin mars, a ajouté M. Coiteux, sans en dire davantage.

Réclamations

Selon le ministre, 6090 demandes de réclamations ont été ouvertes en raison des crues qui ont touché 291 municipalités et 135 M$ ont déjà été versés aux sinistrés, «du jamais-vu», a-t-il affirmé.

En comparaison, le ministère de la Sécurité publique reçoit en général quelques centaines de demandes par année.

De plus, le ministre assure que le programme d'indemnisation sera simplifié, en évitant que les sinistrés aient à traiter avec une multitude d'intervenants.

Québec s'engage aussi à former des fonctionnaires de divers ministères pour prêter main-forte en cas de catastrophes pour se rendre en région et traiter plus rapidement les dossiers.