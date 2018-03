Le 28 octobre 2012, Dannick Lessard était victime d’une tentative de meurtre à la sortie d’un bar de danseuses de Mirabel. Le tireur Ryan Wolfson a bénéficié de l’arrêt Jordan pour éviter son procès.

Benjamin Hudon-Barbeau, celui qui a commandé l’agression, n’a quant à lui jamais été accusé dans ce dossier.

Malgré tout, Dannick Lessard a pu savourer une victoire hier quand Hudon-Barbeau a été condamné à une peine minimale de 35 ans de pénitencier pour avoir commandé deux meurtres et deux tentatives de meurtre.

«Je sacrifie mon dossier pour que finalement les quatre dossiers qui sont avant moi soient réglés, soient final. Je suis prêt à vivre avec ça, mais j’aurais aimé un jugement», a expliqué Lessard à l’émission de Jean-François Guérin.

Attaqué à la sortie d’un bar

Peu après 4 heures du matin le 28 octobre 2012, Ryan Wolfson a interpellé sa victime pour lui demander d’appeler un taxi.

«En me revirant vers mon agresseur, je me suis étendu le bras pour être sympathique avec lui, pour lui dire que son taxi s’en venait, puis il a ouvert le feu sur moi. J’ai réussi à me protéger, mais j’ai reçu neuf balles sur les 17 tirées dans ma direction.»

Cette agression n’était pas le fruit du hasard puisque Benjamin Hudon-Barbeau lui en voulait depuis 2006. Un double meurtre était survenu au bar Upperclub, où Dannick Lessard était portier. Il avait fait une déposition à la police qui avait éventuellement mené à l’arrestation de Hudon-Barbeau.

«De 2007 à 2012, j’ai eu de la pression de son père, sa famille, ses amis. J’ai dû me battre dans des clubs, me défendre parce que je recevais de la pression pour aller en cour et changer ma version pour le faire innocenter», ajoute-t-il.

Benjamin Hudon-Barbeau est finalement sorti de prison en 2012 après qu’une de ses accusatrices soit revenue sur sa déposition. Quelques mois plus tard, Dannick Lessard était victime d'une tentative de meurtre.

Même si l’agression a eu lieu il y a plus de cinq ans, l’ancien joueur de la Ligue nord-américaine de hockey conserve de graves séquelles. Il doit notamment subir d’autres opérations. L’ancien bagarreur souhaite maintenant apporter pour les victimes d’acte criminel.

«J’aimerais apporter ma contribution avec mon dossier qui servirait à changer quelque chose, à apporter du soutien surtout aux victimes», ajoute-t-il en conclusion.