Dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée dans l’émission Le Québec matin, Richard Martineau revient sur la crise qui secoue le Bloc québécois (BQ).

Le commentateur soutient que le mot séparation prend tout son sens dans la crise qui vit la formation politique : «Les séparatistes aiment tellement se séparer qu’ils se séparent entre eux.»

Il ne manque pas de rappeler qu’avant la fusion d’Option nationale avec Québec solidaire, il y avait trois partis souverainistes au Québec. Il y en a maintenant deux à Ottawa avec le BQ et le nouveau groupe parlementaire formé des sept députés démissionnaires. La multiplication des formations indépendantistes amène le chroniqueur à y aller d’une analogie.

«Les séparatistes, c’est comme les vers de terre : tu en prends un, tu le coupes en deux et il ne meurt pas. Il se multiplie. Là, tu prends les deux vers, tu les coupes aussi en deux et tu en as quatre. C’est un miracle.»

Pour expliquer la tension dans le caucus du BQ, le commentateur cible l’attitude de Martine Ouellet. Il prend l’exemple du dossier de la Davie pour lequel la chef voulait faire la promotion de l’indépendance.

«Les députés qui ont démissionné du Bloc disaient qu’il fallait convaincre le gouvernement fédéral de donner des contrats à la Davie. L’important, c’est de sauver des “jobs”. Martine Ouellet disait non, l’important est de profiter de l’événement pour dire aux Québécois que ça se passerait mieux si on était séparé.»

Le chroniqueur ne voit qu’une seule solution pour le BQ : «Devant tant de souffrances, il faut faire preuve un peu d’humanité. On a une loi sur l’aide médicale à mourir au Canada, on devrait l’utiliser et tirer la “plug”», conclut-il.