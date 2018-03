Loblaw procède à un rappel de crevettes cuites

Loblaw procède à un rappel de sacs de crevettes cuites sans marque dont certains emballages pourraient contenir des crevettes crues.

La compagnie écrit dans son communiqué que ça pourrait représenter «un risque pour la santé si les crevettes ne sont pas préparées adéquatement».

Loblaw affirme que les produits en cause ont été retirés des tablettes. Au Québec, les crevettes ont été vendues dans les magasins Club Entrepôt, Maxi, Maxi et Cie, Provigo et Provigo Le Marché.

Le rappel concerne un lot de crevettes portant un numéro d’identification et une date de péremption précise.

Les clients peuvent retourner le produit pour un remboursement complet.