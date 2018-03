MEC rompt ses liens avec le fabricant d'armes Vista Outdoor

La coopérative Mountain Equipment Co-op (MEC), qui exploite les magasins d’équipement de plein air MEC, vient de rompre ses liens avec le fabricant d’armes et de munitions Vista Outdoor.

«À partir de maintenant, nous suspendons toute commande passée aux cinq marques que possède Vista Outdoor et que nous vendons (Bollé, Bushnell, CamelBak, Camp Chef, Jimmy Styks)», indique jeudi le chef de la direction de MEC, David Labistour dans une lettre ouverte aux membres de la coopérative.

Selon ce dernier, «les stocks actuels demeureront sur les présentoirs jusqu’à ce que tout soit vendu».

La direction de MEC soutient que la pression de ses membres l’a forcée à prendre cette décision.

Cette vague de protestation est en lien direct avec la récente tuerie survenue dans une école secondaire de la Floride qui a coûté la vie à 17 personnes.

Vista Outdoor, de Farmington, dans l’État de l’Utah, vend de multiples marques de sacs à dos, de casques, de lunettes, de bouteilles, mais aussi des munitions de plusieurs marques, ainsi que des armes semi-automatiques, notamment de la marque Savage, une des plus importantes aux États-Unis.

MEC offrait certains produits de ce fournisseur, mais ne vendait pas d’armes, ce qui n’empêche pas certains de ses membres de réclamer qu’elle cesse de faire affaire avec Vista et qu’elle trouve d’autres fournisseurs qui respectent les valeurs de la coopérative.

Dans la charte de MEC, sur son site internet, on peut lire, entre autres : «Nous regardons plus loin que les décisions commerciales donnant des résultats immédiats. Nous privilégions plutôt des solutions responsables sur les plans social et environnemental, qui assurent notre viabilité financière et répondent aux besoins de nos membres.»

Mountain Equipment Co-op compte des magasins MEC dans plusieurs provinces canadiennes, dont cinq au Québec.