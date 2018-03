Rappel de chemises de nuit pour enfants

Des chemises de nuit à manches longues en molleton de la marque Petit Lem, font l’objet d’un rappel en raison d’un risque de brûlure.

«Ces produits ne se conforment pas aux exigences en matière d’inflammabilité des vêtements de nuit pour enfants de la loi canadienne et présentent donc un risque de brûlures pour les enfants», a fait savoir Santé Canada dans un communiqué.

Fabriquées en Chine, vendues et distribuées au Canada par Lemur Group Inc, ces chemises de nuit faites à 100 % de polyester étaient offertes dans les tailles pour enfants de 2 à 7.

Les produits visés par le rappel portent l’inscription «PL Sleep» et les numéros de modèle 17FT62F561 ainsi que #101, qui figurent sur l'étiquette.

Environ 376 et 1100 produits ont été vendus au Canada et aux États-Unis respectivement, entre octobre 2017 et février 2018.

En date du 27 février, l’entreprise n'avait reçu aucun rapport d'incidents, ni de blessures, de la part des consommateurs.