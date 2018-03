Le problème de l’exploitation sexuelle d’adolescentes et de jeunes femmes est tel au Québec que les policiers doivent sortir des sentiers battus pour intervenir là où les victimes sont le plus à risque.

Un exemple où les policiers sont proactifs, c’est au Service de police de la Ville de Québec où deux agents prennent quotidiennement des rendez-vous avec les filles qui offrent leurs services dans des chambres de motels et d’hôtels de la Vieille Capitale.

Une équipe de l’émission «J.E.» a eu un accès exclusif à ces patrouilleurs qui ont repoussé les limites de la prévention faite auprès des jeunes prostituées. Il y a cinq ans, Yann Leblanc et Martin Beaulieu ont d’abord commencé à tisser des liens avec les tenanciers d’hôtels et de motels.

Actuellement, leur quart de travail consiste à communiquer avec les prostituées à l’aide d’applications spécialisées sur leurs téléphones intelligents. Ils se font passer pour des clients puis ils se présentent aux rendez-vous dans les chambres, en uniforme.

«C’est l’effet de surprise quand on débarque, mais après ça on les rassure et elles posent des questions, raconte l’agent Beaulieu. «Après avoir vérifié qu’elles sont majeures, on leur dit que ce qu’elles font est légal, solliciter le client et se prostituer. Mais le client, lui, il commet un acte illégal lorsqu’il retient les services d’une prostituée.»

Lors d’une rencontre avec les policiers dans une chambre de motel, une prostituée a confié à l’émission «J.E.» avoir été rassurée par cette visite des agents Beaulieu et Leblanc. «Avant, j’avais la crainte d’appeler la police si j’avais un problème avec un client, maintenant je sais qu’il n’y a pas de trouble à appeler le 911 s'il se passe quelque chose».

Ce sont plus de 700 jeunes prostituées différentes qui ont été rencontrées ainsi par ces deux policiers dans les chambres. Après avoir vérifié que tout va bien et rassuré les filles, ils récoltent de l’information pour faire avancer les enquêtes sur les proxénètes.

Ce n’est pas le travail qui manque pour ces deux policiers qui estiment que chaque jour, il y a entre 100 et 125 jeunes prostituées qui reçoivent les clients dans des chambres d’hôtel et de motels un peu partout dans la Vieille Capitale sans distinction sur le genre d’établissement.

Obtenir de l'aide

Des nombreuses ressources sont disponibles pour les victimes d'exploitation sexuelle ou leurs proches, en voici quelques unes.

L’organisme En Marge 12-17 au 514 849-7738 ou au info@enmarge1217.ca

L’organisme L’Anonyme au 514 842-1488 ou au administration@anonyme.ca

Le YWCA au info@ydesfemmesmtl.org

L'organisme Marie-Vincent au 514 285-0505

Le Centre Jeunesse de Montréal

Le Centre jeunesse et de la famille Batshaw