Un entrepreneur coupable d’homicide involontaire

Un entrepreneur en construction a été déclaré coupable d’homicide involontaire pour avoir négligé de sécuriser une tranchée, causant ainsi la mort d’un travailleur.

«Le risque de lésion corporelle était évident, patent», a déploré le juge Pierre Dupras, au palais de justice de Montréal.

Sylvain Fournier, 57 ans, est resté impassible en apprenant ce verdict lourd de conséquences. La veuve ainsi que la fille du travailleur décédé ont quant à elles poussé un soupir de soulagement en plus de verser quelques larmes.

«Mon père Gilles Lévesque est décédé dans des conditions exécrables, exploité, a déploré Karine Gallant juste après le verdict. Ça fait six ans, c’était vraiment long. Il aurait fêté son anniversaire dans deux jours... Au moins, il y aura eu justice.»

Le drame qui a coûté la vie de M. Levesque est survenu en avril 2012, lors d’un chantier mis en place pour remplacer une conduite d’égout. Mais pour réaliser ce travail, il fallait pour cela creuser une tranchée.

Or, les règles de sécurité sont strictes pour ce genre de travaux. Et Sylvain Fournier, le propriétaire de la compagnie, a fait fi de ces règles, a conclu la cour. Cela a causé un éboulement, blessant M. Fournier et tuant M. Lévesque.

Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, mais la situation était trop dangereuse pour les secours eux-mêmes, si bien qu’il a fallu attendre l’arrivée d’une équipe spécialisée.

«[Un capitaine] a fait installer des panneaux, car la tranchée aurait pu céder d’un moment à l’autre», a rappelé le juge.

Un autre témoin lors du procès a quant à lui qualifié la situation «d’épeurante» en disant qu’elle aurait «nécessité un arrêt immédiat des travaux».

Fournier s’était défendu de toute faute en plaidant que M. Lévesque était responsable de sa propre mort, en raison de son comportement «imprévisible». Le juge a rejeté cette thèse ainsi que la version de l’accusé.

Il s’agirait de la première fois qu’un entrepreneur est coupable d’homicide involontaire pour une négligence qui a coûté la vie d’un travailleur. Dans le passé, toutefois, il est déjà arrivé qu’un gérant soit tenu responsable de lésions par omission.