Une nouvelle maison pour les ours blancs

L’Aquarium du Québec se prépare à lancer un vaste projet de rénovation de l’habitat de ses ours blancs, un projet estimé à plus de 5 millions $ qui permettra d’améliorer la qualité de vie des bêtes en plus de faciliter l’observation par les visiteurs.

La Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) a lancé hier les premiers appels d’offres entourant ce projet qui doit se mettre en branle à l’automne 2018. Selon les premiers détails disponibles, les travaux ont pour but d’agrandir et de rénover les aménagements de l’espace de vie des deux ours blancs actuellement pensionnaires de l’Aquarium, Eddy et Taïga.

L’enveloppe initiale de ce chantier majeur est prévue à 5,8 millions $, dont 2,3 millions $ pour les ouvrages de génie civil et de structure. L’autre gros morceau du chantier sera l’architecture du paysage, qui nécessitera 1,7 millions $. Aucun échéancier ou calendrier détaillé des travaux n’est actuellement établi.

Agrandissement

Les nouveaux aménagements permettront d’agrandir considérablement l’espace de vie des ours blancs de l’Aquarium. Ils pourront notamment profiter d’un tout nouveau ruisseau, de deux bassins et d’une chute, déjà en place. Plusieurs éléments naturels, comme des arbres matures et des billots viendront agrémenter l’espace qui sera plus ouvert et doté d’un paysage de fond.

«Leur utilisation le long du cours d’eau viendra agrémenter le décor et permettra aux entraîneurs d’y cacher de la nourriture. Le cours d’eau et les matériaux naturels offriront aux ours un environnement intrigant où fouiller et creuser que les entraîneurs pourront réaménager à leur guise», peut-on lire dans le document de travail qui s’adresse aux éventuels soumissionnaires.

De nouveaux espaces d’observation sont aussi prévus dans les plans initiaux, dont deux «abris d’observation», où les visiteurs se retrouveront au même niveau que les ours, séparés par une baie vitrée. L’aménagement veut que les spectateurs des deux abris ne puissent pas se voir, pour éviter «l’effet de foule».

Bien-être des ours

Au-delà des nouveaux espaces de vie «plus naturels», la SEPAQ entend aussi investir dans la santé de ses animaux. «Pour que la personne puisse continuer de prodiguer des soins de façon sûre et attentionnée, le bâtiment pour les soins et la garde des ours sera amélioré», indique le document d’appel d’offres.

La SEPAQ et l’administration de l’Aquarium n’avaient toujours pas répondu à nos demandes d’entrevue avant de mettre sous presse.

Les ours blancs de l’aquarium du Québec

Eddy, un mâle de 18 ans

Taïga, une femelle de 8 ans

Les travaux prévus

Projet de 5,8 millions $

Agrandissement de l’habitat

Ajout d’un ruisseau

Nouveaux éléments naturels, comme des arbres et billots

De nouveaux abris d’observation seront aussi construits