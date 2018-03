Une rencontre tendue entre Barrette et les infirmières

L'embauche de personnel venant de l'extérieur du Québec pourrait faire partie des solutions pour alléger la charge de travail de nos infirmières.

C'est une avenue qui a été examinée lors d'une nouvelle rencontre qu'ont tenue le ministre Gaétan Barrette et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) aujourd’hui à Laval.

Des infirmières ont d’ailleurs profité de l'occasion pour faire connaître leur ras-le-bol.

La tension était palpable à l'auditorium de la Cité de la santé de Laval. L'annonce du ministre Gaétan Barrette, un investissement de 10 millions de dollars, en prévision d'un agrandissement, n'était pas celle attendue chez les employés.

Un comité d'accueil, formé d'infirmières et d'employés du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ), a tenu à se faire entendre.

Commentaires recueillis par notre journaliste auprès des manifestants:

«Il y a rien de réglé! On a encore du monde aujourd'hui en épuisement, qui pleure. On a encore du temps supplémentaire obligatoire.»

«Ils nous annoncent des nouvelles. Mais comme on sait qu'ils s'en vont en campagne électorale, on a toujours de beaux cadeaux!»

«Mais on reçoit pas de notre employeur un milieu de travail impeccable pour être capables de donner des services impeccables.»

Diplômées à l’extérieur du Québec

Plus tôt en journée, les discussions entre le gouvernement, le syndicat et l'Ordre des infirmières ont donné des résultats. Il a été question, entre autres, de l'intégration, au cours des prochains mois, des 1200 infirmières diplômées à l'extérieur du Québec, qui attendent toujours leur stage.

«C'est quoi, ces gens-là? Alors, moi, je vais exiger de Mme Tremblay la liste. On va les contacter, nous autres! Et on a des postes pour eux autres! On est là pour embaucher», clame le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

«M. Barrette va nous aider pour s'assurer que ces 1200 infirmières-là puissent intégrer le marché de l'emploi le plus rapidement possible. Il y a toutes sortes d'obstacles en ce moment», plaide la présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Lucie Tremblay.

Seize projets pilotes dans le but d'améliorer le ratio patient-infirmières sont officiellement lancés dans toutes les régions du Québec.

«Pour que la surcharge de travail soit vraiment inscrite dans de nouveaux ratios professionnels en soins patients, soutient la présidente de la FIQ, Nancy Bédard. C'est la solution! Ça avance. Ça avance pas au rythme qu'on voudrait. On est obligés de redonner un tour de roue ce matin et de dire au ministre: "là, vous devez encore vraiment parler à certains PDG". Il s'est engagé à le faire.»

-D’après un reportage de Cindy Royer