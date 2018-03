À quel temps s’attendre pour la semaine de relâche?

Environnement Canada prévoit du beau temps, mais aussi quelques précipitations pour la semaine de congé à venir.

À cause des nuages débordant de l’important système qui frappe présentement les États-Unis, on peut prévoir des averses de neige dans le sud et l’est du Québec dès vendredi soir, selon Steve Boily, météorologue chez Environnement Canada.

Le ciel devrait toutefois se dégager à partir de dimanche. Du beau temps est donc à prévoir lundi et mardi.

À partir de mardi soir ou mercredi, un système devrait toutefois se déplacer d’ouest en est et laisser quelques centimètres de neige. Un autre système devrait aussi frapper la province avant la fin de semaine prochaine et ainsi laisser cinq à 15 centimètres de neige au sol.

«Les skieurs devraient peut-être attendre la fin de la semaine pour être servis», précise Steve Boily.