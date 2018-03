«C’est intenable, mais il faut rester forts», dit le père d’Athena

Au lendemain de la découverte du corps de sa fille derrière l’école Poly-Jeunesse, le père d’Athena Gervais s’est dit atterré par ce tragique dénouement.

«On se tient debout, c’est l’adrénaline qui nous tient, a déclaré Alain Gervais en entrevue avec TVA Nouvelles. À part ça, on n’a plus d’énergie du tout. On est vidés totalement. Les enfants, la mère, on est effondrés.»

Il s’agit de moments difficiles, mais il affirme que toute la famille se soutient pour passer au travers de cette terrible épreuve.

«Ça pince, ça pince dans le cœur, c’est intenable, mais il faut rester forts, nous autres, ajoute-t-il. Il faut rester soudés. Il faut se soutenir tout le monde. On ne se laissera pas tomber personne.»

Depuis le début de la disparition, le père et la mère étaient persuadés que leur fille n’avait pas fait de fugue.

«Notre fille, c’est pas une fugueuse, soutient M. Gervais. On le savait dès le départ. On avait un doute qu’il était arrivé quelque chose.»

Alain Gervais croit que c’est un «bête accident» qui a coûté la vie à sa fille.

«C’est sûr qu’il y a eu les comportements avant, ajoute le père. Il y a eu une consommation d’alcool entre amis, à ce que les amis nous ont dit. Mais on ne s’attendait jamais à ce que ça aille si loin que ça. Elle s’est retrouvée seule et elle s’est ramassée à l’eau et c’est tout.»