De rutilantes Lamborghini sur les eaux gelées du lac Sacacomie

Le secret était entier, du moins jusqu'à l’arrivée du journaliste de TVA Nouvelles: dans la plus grande discrétion, Lamborghini a choisi Saint-Alexis-des-Monts pour tenir son académie de pilotage hivernal. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ces voitures exotiques n'ont aucun complexe sur la glace.

Trente-six clients de Lamborghini ont découvert leur nouvel achat et expérimenté tout au long de la journée différentes techniques de pilotage. Ils ont déboursé plus de 12 000$ pour y participer et proviennent de partout dans le monde.

«Nous proposons à chaque nouveau propriétaire de Lamborghini différentes formations de pilotage... d’un rapide cours jusqu’à l’école de course. En fin de semaine, nous tenons différents exercices sur le contrôle du véhicule, le slalom et différentes situations de conduite sur glace», explique le superviseur sénior de l’entreprise Chris Ward.

Capture d'écran TVA Nouvelles

L'Académie de pilotage hivernale a eu lieu par le passé en Suède, en Italie et à Aspen, au Colorado. Pour sa toute première visite au Canada, le prestigieux constructeur automobile a choisi le réputé site de l'Auberge Sacacomie, en Mauricie.

«C’est vraiment un endroit unique, comme on le cherchait. L’accueil a été formidable, la nourriture et le paysage également. L’Auberge est incroyable pour notre clientèle. Le climat ici est propice à notre activité. C’était un mariage naturel», vante-t-il.

La compagnie s’est approprié les lieux. Comptoir et oriflamme, l'image de marque est partout et bien visible sur le site. Ça attire bien évidemment les regards.

«Il y a bien entendu des curieux qui ont entendu les voitures et qui souhaitaient les voir. C’est normal. Pour nous c’est une grande fierté d’accueillir la prestigieuse équipe de Lamborghini», sourit Élaine Lanthier.

Chacune des voitures coute entre 280 000$ et 500 000$. C'est avec des pneus à clous importés d'Italie que les conducteurs ont pu s'aventurer sur les glaces du lac gelé.

«J'ai fait différents exercices depuis ce matin. La voiture est très amusante à conduire. Je me sens en sécurité. On pourrait aisément la conduire tous les jours et particulièrement l'hiver... J'apprécie beaucoup la conduite de ce bolide-là», explique le chroniqueur automobile Jacques Deshaies, qui présentera les meilleurs moments de sa journée dans l’émission Propulsion, diffusée sur le réseau TVA, le 24 mars prochain.

Ses quatre roues motrices lui permettent de rouler au Québec en plein hiver sans trop de problèmes. Ceux qui décideront de ne pas la remiser en hiver devront choisir des routes bien déneigées et surtout avoir des nerfs d'acier. Avec 740 chevaux sous le capot, il faut toutefois être poli avec l'accélérateur, comme l’ont constaté quelques nouveaux clients qui ont pris le décor.