Le Canada appelé à se retirer de la négociation de l'ALENA

Un influent syndicat canadien a appelé vendredi son gouvernement à se retirer de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) si les États-Unis imposent une taxe sur les exportations canadiennes d'acier et d'aluminium.

Au même moment, Justin Trudeau a averti qu'une éventuelle taxe serait «absolument inacceptable» pour le Canada et que ses impacts se feraient sentir de part et d'autre de la frontière canado-américaine.

«Si les États-Unis imposent des droits de douane sur l'acier et l'aluminium et que le Canada ne se retire pas immédiatement des pourparlers de l'ALENA, alors ne nous y méprenons pas, nous ne serons plus en train de négocier, mais de capituler», a déclaré Jerry Dias, président d'Unifor, premier syndicat du secteur privé au Canada.

Le président américain a annoncé jeudi qu'il promulguerait dès «la semaine prochaine» de nouvelles mesures tarifaires, évoquant des tarifs douaniers de 25% pour l'acier et de 10% pour l'aluminium sans toutefois préciser quels pays seraient visés.

Le Canada est le premier fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis.

Sans commenter l'appel du syndicat, M. Trudeau a rappelé que «les États-Unis ont un surplus de 2 milliards de dollars avec le Canada dans le secteur de l'acier».

Et compte tenu de l'imbrication des industries canadienne et américaine de l'acier et de l'aluminium, a-t-il dit, «ces propositions vont pénaliser les États-Unis tout autant que nous».

«Il est clair que les États-Unis utilisent les droits de douane comme arme commerciale», a estimé de son côté Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Pour M. Gagné, «ce n'est pas un hasard que ces droits soient annoncés» au moment où le Canada, les États-Unis et le Mexique sont engagés jusqu'au 5 mars à Mexico dans un septième et difficile cycle de renégociation de l'ALENA.

Ce cycle a donné lieu à des négociations «très productives au cours des quatre derniers jours et plein de chapitres de l'ALENA ont été clos», a indiqué Andrew Leslie, secrétaire parlementaire de la ministre canadienne des Affaires étrangères.

Le syndicat appelle le gouvernement canadien à adopter des mesures préventives et, si nécessaire, à des représailles pour protéger les industries et les emplois au Canada.