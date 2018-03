Le DPCP veut porter le dossier de Thanabalasingham en Cour suprême

Le Sri Lankais qui a pu échapper à son procès pour le meurtre de sa femme en raison des délais n’en a pas fini avec la justice, puisque la poursuite va saisir la Cour suprême pour qu’il soit un jour jugé.

Sivaloganathan Thanabalasingham, un ressortissant sri lankais depuis renvoyé dans son pays, croyait bien ne plus être inquiété par la justice canadienne. C’est que le mois dernier, la Cour d’appel avait rejeté la demande de la Couronne qui réclamait un procès malgré les délais.

Le DPCP demandera l'autorisation d'appel à la Cour suprême de la décision de la Cour d'appel dans R c. Thanabalasingham. À l'instar de la juge en chef du Québec, dissidente, le DPCP considère que la question n'est pas théorique et que l'arrêt des procédures n'est pas justifié. — DPCP (@_DPCP) 2 mars 2018

Le plus haut tribunal de la province avait statué que comme il n’y avait pas de traité d’extradition entre le Sri Lanka et le Canada, il était illusoire de penser qu’un procès pourrait se tenir et que la demande de la poursuite était théorique.

La juge en chef avait toutefois manifesté son désaccord.

« Une chose est sûre : le meurtre d’Anuja Baskaran ne peut pas être rendu inutile par un geste bureaucratique mal considéré «, avait-elle écrit dans sa dissidence.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales est du même avis.

« Le DPCP considère que la question n'est pas théorique et que l'arrêt des procédures n'est pas justifié «, a indiqué le porte-parole Jean-Pascal Boucher, en confirmant que la Couronne demandera l’autorisation d’être entendu à la Cour suprême du Canada.

Thanabalasingham est le premier accusé de meurtre au Québec à s’en être sorti en raison de l’arrêt Jordan, qui fixe un délai avant qu’un accusé subisse son procès. Selon la poursuite, il a tué son épouse Anuja Baskaran en août 2012 à Montréal.

Mais le dossier de l’accusé, qui avait des antécédents en matière de violence conjugale, a trop traîné, si bien qu’il avait été relâché.