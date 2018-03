Les routes à éviter cette fin de semaine à Montréal

L’échangeur Turcot se retrouve encore une fois au cœur des entraves à la circulation. Voici les secteurs à éviter pour faciliter les déplacements cette fin de semaine.

L’autoroute 20 (du Souvenir) sera complètement fermée à la circulation en direction est, entre la sortie 62 (1re avenue, avenue Saint-Pierre) et l’entrée du boulevard Angrignon, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour sera possible via le boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, boulevard Angrignon et l’autoroute 20 est.

De ce fait, la bretelle de la route 138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) pour l’autoroute 20 est, sera fermée dès 22 h, vendredi.

Aussi, fermeture de une voie sur deux, dans la bretelle de l’autoroute 13 sud pour l’autoroute 20 est / 32e avenue, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La route 136 et l’autoroute 720 en direction est (vers le centre-ville), seront complètement fermées entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Conséquemment, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 et pour l’autoroute 720 est, et de l’autoroute 20 est pour la route 136 et l’autoroute 720 est seront fermées, selon le même horaire.

Même chose pour la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

À noter également que l’autoroute 720, la route 136 et l’autoroute 20 en direction ouest, seront complètement fermées, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie (boulevard-Bourassa, autoroute 10 est Bonaventure / pont Champlain) et l’entrée de la 1re avenue (après l’échangeur Saint-Pierre) dans l’arrondissement de Lachine, de vendredi 23 h 59 à lundi 5h.

L’entrée temporaire du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue sera fermée à compter de 22 h, vendredi. Tout comme l’entrée de la rue Saint-Antoine, en direction ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima. Ainsi que l’entrée commune des rues Saint-Antoine, Sanguinet et l’avenue de l’Hôtel-de-Ville, qui sera fermée à compter 23 h 30.

De ce fait, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest et celle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest seront fermées selon le même horaire, et ce jusqu’à lundi 5 h.

Même histoire pour la bretelle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

À Montréal, il est à noter que la rue Saint-Jacques sera complètement fermée dans les deux directions, entre la rue De Courcelle et le boulevard Décarie, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Le boulevard Décarie, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Saint-Jacques sera aussi inaccessible selon le même horaire.

La circulation locale est permise sur le boulevard Décarie, en direction sud. Pour les piétons, un service de navettes sera mis en place pendant toute la durée de l’entrave.