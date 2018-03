Un agresseur sexuel remet son dossier pour la 7e fois

Pour la septième fois depuis son plaidoyer de culpabilité, un homme de Québec a réussi à faire reporter l’étape des observations sur la peine en raison de son «état d’esprit» qui a subitement changé lorsqu’il a compris que la juge n’entendait pas à rire.

En mai 2017, Sylvain Brousseau a reconnu avoir «flatté, caressé et massé la vulve» d’une jeune fille de 12 ans lors d’un événement qui s’est produit cinq ans auparavant.

Du même souffle, il avait reconnu avoir agressé une autre adolescente, lors «d’un soir de gardiennage» alors que la jeune fille était âgée de 17 ans.

Brousseau avait commencé à caresser l’adolescente, en présence de sa conjointe – Déanne Beauchamp, qui est accusée de complicité dans ce dossier – qui elle était assise sur le sofa.

Selon ce que mentionné en salle de cour à l’époque, la mère de famille aurait alors expliqué à la jeune gardienne qu’elle avait «donné le feu vert» à Brousseau «pour que ça se passe à soir».

Après avoir reconnu sa culpabilité, un rapport présentenciel a été confectionné dans lequel Brousseau a nié la totalité des gestes posés, ce qui a fait en sorte que l’avocate au dossier s’est retirée.

Depuis, l’accusé reporte le dossier, prétextant ne trouver personne pour le représenter.

Vendredi matin, la juge Johanne Roy lui a rappelé qu’à la dernière date, il était clair «qu’avec ou sans avocat» le dossier devait procéder.

«Il est vrai que vous avez des droits, mais les victimes qui se déplacent à chaque fois en ont aussi et elles ont le droit de voir cette histoire prendre fin», a-t-elle dit, pendant que l’accusé essuyait des larmes.

Lui donnant quelques minutes pour se ressaisir, la présidente du tribunal a pris une pause et Brousseau est allé dans le corridor où il s’est mis à trembler comme une feuille, forçant les constables spéciaux à intervenir auprès de lui.

Après de très longues minutes, tous les acteurs au dossier ont été ramenés en salle d’audience où la juge a finalement annoncé qu’à la suite «d’informations reçues sur l’état d’esprit de monsieur», elle acceptait de reporter le dossier, au grand dam des victimes.

Me David Monaghan a aussi accepté de prendre la cause à la volée et annoncé qu’à la prochaine date, il présentera une requête «en retrait de plaidoyer de culpabilité».