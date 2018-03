Un pas de plus pour la modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi un investissement initial de 25 millions sur un total de près de 1,8 milliard $ pour la modernisation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR).

La somme de 25 millions $ permettra d’ores et déjà de préciser les paramètres ainsi que les détails du montage financier du projet de modernisation.

Le projet tant attendu est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) comme «projet à l'étude», a fait savoir le gouvernement.

L’idée est de construire un complexe hospitalier aux normes actuelles, plus complet et fonctionnel.

«Les travaux envisagés permettront, à terme, d'offrir aux usagers du CIUSSS un environnement de soins et d'enseignement des plus moderne et convivial, en plus de léguer aux prochaines générations un centre de recherche de pointe qui contribuera à consolider notre notoriété scientifique à l'échelle internationale», a souligné dans un communiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette.

La plupart des installations de cet hôpital ont été construites il y a plus de soixante ans et plusieurs citoyens, entreprises et organismes soutiennent qu’elles ne sont pas assez grandes pour bien servir la population de l'Est de Montréal.

Au final, l’hôpital sera doté d’un centre intégré de cancérologie, d’un centre du savoir, d’un centre d'ophtalmologie, d’un centre de recherche et offrira notamment des chambres privées et spacieuses avec un plus grand nombre de lits de courte durée.

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a salué cette annonce. «En plus d’offrir des retombées économiques importantes sur le territoire, cet investissement permettra au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal de maintenir une offre de soins de première qualité pour la population et les travailleurs du territoire», a déclaré Christine Fréchette, présidente-directrice.