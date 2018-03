Vols annulés à Montréal-Trudeau, début de vacances gâché

La tempête qui frappe l’est des États-Unis provoque des annulations de vols, y compris jusqu’à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Près d’une centaine de vols y ont été annulés aujourd’hui, obligeant de nombreux Québécois à revoir leur plan alors que débute la relâche scolaire.

Une voyageuse croisée dans le terminal montréalais et dont le vol pour Orlando a été annulé raconte avoir passé la nuit à tenter de trouver une solution de rechange. Mais en vain. Elle et sa famille perdent ainsi leur première journée à Disney.

«Finalement, on a dû aller réserver avec une autre compagnie aérienne et payer de notre poche. L’employé a pu nous trouver un vol à partir d’Ottawa. Là, on part pour l’hôtel, qui est collé sur Ottawa.»

Bon nombre de passagers doivent repartir de Montréal-Trudeau bredouille. Les principales villes touchées sur la Côte Est sont Boston, New York et Philadelphie.

Par ailleurs, plusieurs voyageurs ont constaté que leurs vacances leur coûteront plus cher cette année. Le prix des billets d’avion est en hausse, ont remarqué certains d’entre eux.

Et pour traverser la frontière en véhicule, des vacanciers ont également observé que les compagnies de location avaient augmenté leurs prix.

«C’était ridicule, déplore un père de famille, qui s’est renseigné pour l’option location d’auto. Pour se rendre à Toronto, c’était environ 600-700$.»