Accidents impliquant des travailleurs: des remorqueurs sensibilisent des automobilistes

Des remorqueurs ont cherché à sensibiliser des automobilistes, samedi, en marge des funérailles de Stéphane Lebel, ce travailleur du ministère des Transports (MTQ) qui a perdu la vie au travail la fin de semaine dernière.

Une vingtaine de travailleurs de l'industrie du remorquage se sont rendus, avec leur dépanneuse, au salon funéraire où était exposé M. Lebel. Leur porte-parole, Serge Landry, a expliqué à TVA Nouvelles qu'ils étaient là, avant tout, pour «porter nos respects à la famille qui est éprouvée».

Les remorqueurs ont profité de l'occasion pour inviter les automobilistes à la prudence sur les routes. «On est des travailleurs nous aussi sur le réseau routier et, le soir, on veut pouvoir rentrer chez nous et souper avec nos familles», a fait valoir M. Landry.

Au cours des derniers jours, deux accidents ont impliqué des travailleurs du MTQ. La semaine dernière, un chauffard probablement ivre a percuté un véhicule, l'envoyant sur des travailleurs et faisant un mort et six blessés. Puis, samedi, un autre chauffard, lui aussi possiblement sous l'effet de l'alcool, a percuté une camionnette du MTQ.

«Quelque part, on se rend compte que le feu jaune ne représente plus rien. Un moment donné, il va falloir mettre une couleur en arrière de nos dépanneuses qui est un peu plus représentative, qui va peut-être allumer des lumières aux gens, qui vont peut-être porter plus attention», a déploré M. Landry.

Les remorqueurs avaient prévu aller distribuer des tracts aux automobilistes après le service funéraire afin de les sensibiliser à l'importance de respecter le couloir de sécurité. «À la minute où [les automobilistes] voient nos feux, il faut ralentir et changer de voie. Si ça ne se fait pas, ils doivent passer assez lentement pour qu'ils ne représentent pas un danger pour nous», a expliqué le travailleur.