Avis de fermeture pour décrasser le restaurant Jardin Du Sud

Les équipements de cuisine du restaurant Jardin Du Sud, à Brossard, étaient si malpropres que des inspectrices ont remis à ses propriétaires un avis d’intention de fermeture de cinq jours, il y a environ un an, le temps qu’ils puissent décrasser.

Lors de leur visite au restaurant asiatique du boulevard Taschereau à Brossard, en février 2017, elles ont pu remarquer l’état d’insalubrité général qui régnait dans les cuisines.

La propriétaire du restaurant a ainsi écopé de trois amendes en octobre dernier qui se sont additionnées à deux autres reçues en 2017, pour un total de 4000$.

Lors de la visite en février, des substances collantes, des moisissures et des résidus alimentaires recouvraient tantôt les tablettes, tantôt les joints de la chambre froide de la cuisine du restaurant.

Pas la première fois

«Les tuiles sont fissurées et de la crasse y est incrustée», ont entre autres noté les inspectrices du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Des excréments de rongeurs parsemaient aussi le plancher et des tablettes d’entreposage de l’arrière-boutique. On en retrouvait même à côté d’une casserole à vapeur et des contenants jetables. Plusieurs aliments dont du poulet cuit, mais aussi du bacon et du jambon crus étaient conservés à l’air libre à des températures potentiellement dangereuses.

Pourtant, les inspectrices du MAPAQ avaient déjà remarqué l’insalubrité des lieux à au moins deux reprises lors de précédentes visites en 2016.

Au cours d’une de ces visites, même le menu du restaurant affiché en cuisine était recouvert d’une matière jaune collante.

La propriétaire du restaurant n’a pas rappelé «Le Journal de Montréal». Il a donc été impossible de vérifier si des changements avaient été apportés à la salubrité de l’établissement depuis.

Extraits du rapport:

«Les distributeurs à savon sont sales, la robinetterie est encrassée d’une matière jaune et brune au toucher.»

- Une inspectrice.