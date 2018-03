Ils forcent leurs trois enfants à vivre dans une boîte pendant 4 ans

Des policiers du comté californien de San Bernandino patrouillaient mercredi dernier quand ils ont fait une découverte troublante : une «boîte» faite de contre-plaqué et trois enfants y vivant.

Leurs parents, Mona Kirk et Daniel Panico, ont été arrêtés pour cruauté sur des mineurs. Leur caution a été fixée à 100 000$ US et ils ont comparu vendredi.

Ladite «boîte» se trouvait sur un terrain sans accès à l’eau courante ni électricité. Elle était encerclée d’imposants trous, selon les autorités. On a aussi noté la présence de 30 à 40 chats dans une roulotte et déambulant dans les environs, de même que des montagnes de déchets et des déjections humaines.

Selon la police, les trois enfants –âgés de 11, 13 et 14 ans- vivaient dans cette habitation de fortune depuis quatre ans. Ils ont été retrouvés «avec une quantité inadéquate de nourriture et vivaient dans un environnement non sécuritaire», selon les services sociaux qui les ont recueillis.

La boîte mesurait 20 pieds de long, faisait 4 pieds de haut et 10 pieds de large.

Selon une porte-parole du bureau du shériff, le père résidait dans la roulotte, alors que la mère vivait dans la boîte avec les enfants. Ces derniers n’ont toutefois pas eu besoin de soins médicaux et les autorités n’ont pas constaté d’autres abus commis à leur endroit.