Juste pour rire vendu au groupe américain ICM

Le groupe américain ICM Partners a conclu samedi une entente avec Juste pour rire afin de se porter acquéreur de l’ensemble de l’entreprise du magnat de l’humour déchu Gilbert Rozon.

Cette annonce fournit maintenant l’occasion à Québecor Média, qui a une priorité d’achat sur Juste pour rire, de faire valoir ses droits. Québecor a 12 jours pour se manifester.

Selon nos sources, la transaction intervenue entre ICM et Juste pour rire, dont le montant est encore inconnu, porte sur l’ensemble du groupe Juste pour rire et non sur une ou des portions de l’entreprise.

Juste pour rire a confirmé samedi après-midi dans un échange de courriels avec l’Agence QMI qu’il en était venu «à une entente de principe avec un regroupement d’investisseurs», sans toutefois nommer les investisseurs en question.

Le groupe ICM, dont le siège social est à Los Angeles, est un important joueur du domaine du spectacle aux États-Unis, avec des artistes sous gestion comme Jerry Seinfeld, Jon Stewart, Nicki Minaj, Cyndi Lauper, Jay Leno, Pamela Anderson et Al Pacino.

Il avait été rapporté plus tôt cette semaine dans certains médias qu’ICM et le groupe de l’Albertain Daryl Katz - propriétaire des Oilers d’Edmonton - étaient les deux derniers acheteurs potentiels toujours en lice pour l’acquisition de Juste pour rire.

Québecor peut donc maintenant égaler l’offre actuellement sur la table afin d’acquéreur de groupe de Gilbert Rozon. Le 12 février dernier, la Cour supérieure du Québec avait confirmé que Québecor Média détient un droit de première offre et un droit de premier refus à l’égard de Juste pour rire en vertu d’ententes de commandites passées.

«Cela veut donc dire qu’à partir de maintenant, Québecor peut se prévaloir de son droit de premier refus, a souligné Juste pour rire samedi. Les deux issues possibles suite à ce processus sont les suivantes: Juste pour rire sera propriété de ce groupe ou il deviendra propriété de Québecor.»

Québecor a souhaité samedi ne pas émettre de commentaires sur ce développement dans ce dossier.

Le groupe Juste pour rire avait été mis en vente dans la foulée de la démission de Gilbert Rozon l’automne dernier alors qu’il venait de faire l’objet de plaintes d’agressions sexuelles de la part de plusieurs femmes.