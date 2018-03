La 90e cérémonie des Oscars en chiffres

La remise des Oscars se déroule le 4 mars au Dolby Theatre de Hollywood à partir de 20 heures. Afin d’aiguiser les pronostics, voici quelques chiffres importants (et parfois surprenants)...

2: le nombre de nominations obtenues par Christopher Nolan dans la catégorie du meilleur film, lui y figure cette année pour «Dunkerque». Il avait obtenu sa première avec «Origine» (2010).

88: l’âge de Christopher Plummer, qui devient ainsi l’acteur le plus vieux à avoir été nommé, et ce pour sa prestation dans «La couleur de l’argent». Il conserve son titre d’acteur le plus âgé à avoir remporté la statuette, record établi avec «Les débutants» en 2012.

14: le nombre de nominations attribuées au directeur de la photographie Roger Deakins, qui a été cité pour son travail dans «Blade Runner 2049» de Denis Villeneuve. Malheureusement pour lui, il n’a encore jamais obtenu de statuette!

21: le nombre de nominations obtenues par Meryl Streep. En étant citée pour sa prestation dans «Le Post», elle bat, une fois de plus, son record de tous les temps pour un acteur.

5: le nombre de femmes nommées dans la catégorie de la meilleure réalisation depuis la création des Oscars. Cette année, Greta Gerwig («Lady Bird») est en lice. Elle rejoint ainsi ses consoeurs Lina Wertmuller («Seven Beauties»), Jane Campion («La leçon de piano»), Sofia Coppola («Traduction infidèle») et Kathryn Bigelow («Le démineur»).

13: avec ce nombre de nominations, «La forme de l’eau» devient le 10e film à en remporter autant. Le record de nominations pour un même long métrage? Quatorze citations obtenues par seulement trois films: «All About Eve» (1950), «Titanic» (1997) et «Pour l’amour d’Hollywood» (2016).

2: le nombre de nominations obtenues par «Le Post», ce qui en fait le nommé dans la catégorie du meilleur film à avoir obtenu le moins de citations. En effet, cette année, le long métrage réalisé par Steven Spielberg n’est aussi en lice que dans la catégorie de la meilleure actrice. Cela n’empêche pas le cinéaste de détenir le record du nombre total de nominations en tant que producteur avec 11 et d’avoir réalisé 11 longs métrages nommés comme meilleur film.

8: le nombre de nominations pour «Dunkerque»... sans aucune nomination dans les quatre catégories de jeu d’acteur, le record de cette année!

2: seules deux personnes sont nommées trois fois cette année. Il s’agit de Guillermo Del Toro («La forme de l’eau») et de Jordan Peele («Get Out»), tous deux en lice dans les catégories de la meilleure réalisation, du meilleur film et du meilleur scénario original.

3: le nombre d’acteurs nommés l’an dernier qui le sont aussi cette année. Il s’agit de Denzel Washington, Meryl Streep et Octavia Spencer.

22: l’âge de Timothée Chalamet, en lice dans la catégorie du meilleur acteur pour «Appelle-moi par ton nom». Il est le troisième plus jeune acteur finaliste dans l’histoire des prix. S’il repart avec la statuette, il deviendra l’acteur oscarisé le plus jeune après Adrien Brody qui détient toujours le record, obtenu à 29 ans pour «Le pianiste» (2002).

3097: le nombre d’Oscars remis par l’Académie depuis la première cérémonie il y a 90 ans.

7258: le nombre de membres de l’Académie des Oscars en date du 31 décembre 2017.

341: le nombre de longs métrages éligibles cette année à la catégorie du meilleur film.

260: en minutes, la durée de la plus longue cérémonie des Oscars. C’était en 2002 et les téléspectateurs étaient restés devant leur écran pendant plus de quatre heures!

Top 10 des nominations et box-office au Québec...

«La forme de l’eau» - 13 nominations – 571 000 $

«Dunkerque» - 8 nominations – 3,7 millions $

«Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri» - 7 nominations – 68 000 $

«L’heure la plus sombre» - 6 nominations – n/d

«Le fil caché» - 6 nominations – n/d

«Blade Runner 2049» - 5 nominations – 3,37 millions $

«Lady Bird» - 5 nominations – n/d

«Appelle-moi par ton nom» - 4 nominations – n/d

«Get Out» - 4 nominations – 537 000 $

«Mudbound» - 4 nominations - pas de sortie en salle au Québec

Note: les chiffres du box-office québécois proviennent de l’agence Cinéac.