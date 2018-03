La riche philanthrope Jacqueline Desmarais est décédée

Jacqueline Desmarais, riche philanthrope et veuve de Paul Desmarais, est décédée samedi à l’âge de 89 ans.

C’est sa famille qui en a fait l’annonce par communiqué sans préciser les causes de sa mort.

«Des funérailles familiales privées auront lieu dans les prochains jours et seront suivies d'un service commémoratif dont la date sera annoncée par la famille Desmarais», a-t-on indiqué dans le communiqué.

Née à Sudbury, en Ontario, Mme Desmarais était veuve depuis 2013. Son époux avait été le grand patron et fondateur de Power Corporation, qui possède notamment le journal «La Presse» et l’assureur Great-West, en plus d’être active sur la scène financière internationale.

Le magazine «Forbes» estimait en 2015 la fortune personnelle de Mme Desmarais à 4,2 milliards $US.

Passionnée d’opéra et de musique, Mme Desmarais s’est impliquée activement comme mécène auprès de jeunes talents tout au long de sa vie. Elle aussi apporté son soutien à de nombreux organismes artistiques, dont l’Opéra de Montréal, l’Orchestre symphonique de Montréal et le Musée des beaux-arts de Montréal.

Elle a soutenu en outre plusieurs causes, dont celle des femmes itinérantes en s'associant à la création d’une nouvelle maison d’hébergement d’urgence à Montréal en 2015, qui s’appelle d’ailleurs «Maison Jacqueline».

Elle était la mère d’André et de Paul, qui codirigent Power Corporation.

Réactions

Les réactions n’ont pas tardé à la suite de l’annonce du décès. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné sa mémoire en la qualifiant de «grande mécène qui a tant fait pour la scène culturelle montréalaise».

«Jacqueline Desmarais a marqué notre milieu de la culture par sa grande passion pour les artistes et sa grande générosité», a affirmé de son côté sur Twitter la ministre du Patrimoine Mélanie Joly.

L’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin ont diffusé un long communiqué dans lequel ils ont évoqué le souvenir d’une «mécène passionnée pour la musique sous toutes ses formes».

«Son amour indéfectible pour les artistes et son flair unique pour le talent en a guidé plusieurs vers la réussite. Son œuvre aura de nombreuses répercussions sur les générations à venir», a affirmé Yannick Nézet-Séguin, qui deviendra aussi chef du Metropolitan Opera de New York à compter de l’automne prochain.