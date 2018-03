La santé plombe le PLQ

Les intentions de vote pour les libéraux atteignent leur score le plus bas depuis l’élection du gouvernement Couillard, tandis que la CAQ se maintient en tête, révèle un sondage Léger.

Le PLQ obtient désormais 26% d’appuis, contre 37% pour la CAQ. Les deux partis ont chacun perdu deux points de pourcentage par rapport au dernier coup de sonde, en janvier dernier.

Le président de la firme Léger y note un déclin des intentions de vote à long terme pour les libéraux. Aux élections de 2014, le PLQ avait obtenu 42% des voix et, en décembre, le parti récoltait encore la faveur de 32% des répondants.

«Le dossier de la santé est celui qui plombe le vote pour le gouvernement», analyse Jean-Marc Léger, qui a également sondé les Québécois sur le sujet.

La tendance est légèrement inversée pour le PQ, qui grimpe de deux points, pour obtenir 22%. Québec solidaire, lui, se maintient à 9%.

«C’est une tendance qui se poursuit pour le Parti libéral [du Québec] et pour le PQ, alors que la CAQ, c’est la première fois qu’il descend depuis plusieurs mois», résume Jean-Marc Léger.

La CAQ en bonne position

Les troupes de François Legault sont toutefois les favorites dans toutes les tranches d’âge d’électeurs et caracolent en tête des intentions de vote chez les francophones, à 42%.

«Ce qui est certain, c’est que le gouvernement serait caquiste», dit Jean-Marc Léger. Mais le sondeur ne peut plus dire s’il s’agirait d’un gouvernement minoritaire ou majoritaire.

Le niveau d’insatisfaction à l’égard du gouvernement, à 71%, avantage également la CAQ, qui est vue comme le parti qui représente le mieux le changement par une majorité d’électeurs.

De plus, à 7%, le niveau d’électeurs indécis est faible, fait remarquer le président de la firme Léger. «Les gens commencent à se faire une opinion assez précise», note Jean-Marc Léger.

Effet Hivon?

La firme Léger a également sondé l’avis des Québécois au sujet des rumeurs entourant le saut en politique de plusieurs personnalités publiques, en vue des élections d’octobre prochain.

Mario Dumont (45%), Pierre Karl Péladeau (41%), Alexandre Taillefer (39%) et Régis Labeaume (31%) sont ceux qui ont reçu le plus d’appuis parmi les noms soumis aux répondants.

La nomination de Véronique Hivon au poste de vice-chef du PQ pourrait également profiter aux troupes péquistes, alors que 44% des électeurs estiment qu’elle est un atout pour son parti. À la même question, Jean-Martin Aussant obtient 34% d’approbation.

Le coup de sonde mené pour Le Journal et le quotidien Le Devoir a été réalisé en ligne auprès de 993 Québécois du 26 février au 1er mars 2018. Les résultats ont ensuite été pondérés pour garantir un échantillon représentatif.

Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter ? Serait-ce pour...

37% CAQ

26% PLQ

22% PQ

9% QS

2% Parti conservateur du Québec

2% NPDQ

1% Parti vert du Québec

Selon vous, lequel des chefs de partis provinciaux ferait le meilleur premier ministre du Québec?

Manon Massé 6%

Jean-François Lisée 14%

Philippe Couillard 15%

François Legault 27%

Les Québécois appuient les infirmières

Le dossier des conditions de travail des infirmières a fait grand bruit au cours des dernières semaines et celles-ci ont l’appui des Québécois.

Selon Léger, 93% des répondants estiment que l’amélioration du réseau de la santé passe par de meilleures conditions de travail des infirmières. Leur principal syndicat, la FIQ, milite justement pour la création d’un ratio infirmières – patients qui permettrait d’éviter la surcharge de travail.

Selon vous, pour améliorer le réseau de la santé au Québec, il faut améliorer les conditions de travail des...

infirmières 93%

Médecins de famille 63%

Médecins spécialistes 40%

Le ministre Barrette fortement impopulaire

Les Québécois jugent sévèrement le travail du ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

En effet, 66 % des répondants estiment que le ministre a fait « un mauvais travail » au cours des trois dernières années, contre 19 % qui jugent son mandat favorablement. Un autre 15 % des répondants ne savait pas ou a refusé de répondre.

D’ailleurs, 44% des Québécois affirment que la présence d’un médecin à la tête du réseau de la santé est un désavantage.

Estimez-vous que le ministre de la Santé a fait un bon ou un mauvais travail au cours des trois dernières années?

Un bon travail 19%

Un mauvais travail 66%

Méthodologie

Sondage web du 26 février au 1er mars 2018 sur un échantillon de 993 Québécois, âgé(e)s de 18 ans ou plus et ayant le droit de vote au Québec. À l’aide des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité afin de garantir un échantillon représentatif la population. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 993 répondants aurait une marge d’erreur de + ou - 3,1% et ce, 19 fois sur 20.