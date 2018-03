Le bureau national du parti réitère son appui à Martine Ouellet

Le bureau national du Bloc québécois a donné son appui à la chef du Parti, Martine Ouellet, au terme d'une longue rencontre tenue à Montréal.

En conférence de presse, les dirigeants du bureau ont réitéré leur appui à Mme Ouellet, tout en soulignant qu'elle a été élue légitimement à la tête de la formation souverainiste fédérale.

De son côté, la principale intéressée a affirmé être «très fière» de la rencontre qui s'est tenue samedi et a affirmé que les sept députés qui ont claqué la porte du parti plus tôt cette semaine «peuvent demeurer membres du Bloc québécois s'ils le souhaitent».

«Il n'a jamais été question d'exclure les députés comme membres du Bloc québécois», a martelé Mme Ouellet.

«On réitère notre invitation aux députés pour qu'ils participent à un processus pour réintégrer le Bloc québécois», a ajouté le député Mario Beaulieu.

La chef a insisté sur le fait que «la porte est ouverte» si les députés souhaitent rentrer au bercail, «mais il faut qu'il y ait une volonté de leur part. Lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas d'écoute... Il faudrait qu'il y ait de l'écoute de leur côté aussi!»

Rappelons que mercredi dernier, Michel Boudrias, Rhéal Fortin, Simon Marcil, Monique Pauzé, Louis Plamondon, Luc Thériault et Gabriel Ste-Marie ont annoncé leur décision de se retirer du caucus du Bloc et de siéger comme indépendant. Ils ont dénoncé le leadership de Martine Ouellet et réclamé sa démission.