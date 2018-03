Les chauffeurs d'Uber et de Lyft gagnent 3,37 $ de l'heure

Les chauffeurs américains d'Uber et de Lyft peinent à faire suffisamment d'argent pour payer l'entretien de leur véhicule et leur essence, montre une étude réalisée par l'université de Stanford, de la Californie.

Selon les chercheurs, qui se basent sur un sondage mené auprès de 1100 conducteurs des deux entreprises d'économie de partage, trois chauffeurs sur quatre gagnent moins que le salaire minimum en vigueur dans leur État, tandis que 30 % perdent de l'argent en faisant leur travail.

Une fois que l'on tient compte des frais encourus par les chauffeurs, incluant les réparations, l'essence, les assurances, l'entretien et la dépréciation de la valeur du véhicule, le profit moyen d'un conducteur atteint 3,37 $ US de l'heure.

En moyenne, les chauffeurs accumulent des profits de 661 $ US par mois, mais le revenu médian des conducteurs est de 310 $ US. Les revenus de Uber et Lyft totalisent 3,8 milliards $ US par année.

«Ce modèle d'affaires est intenable», a résumé le directeur du centre de recherche automobile de l'université de Stanford et coauteur de l'Étude, Stephen Zoepf, en entrevue avec le quotidien britannique «The Guardian».

Cette étude montre que l'industrie «est très bonne si tu es une compagnie, mais est très mauvaise si tu es un employé ou un travailleur indépendant», a analysé le confondateur et président-directeur général de Mangrove Capital Partners, Mark Tluszcz, selon des propos relayés par le site Tech Crunch.

Sceptique

Uber s'est toutefois montrée sceptique vis-à-vis des résultats de l'étude. «Sa méthodologie et ses conclusions sont biaisées. Nous avons contacté les auteurs de l'étude pour faire part de nos préoccupations et pour leur proposer des façons de raffiner leur approche», a indiqué un porte-parole de l'entreprise au «Guardian».

De son côté, un représentant de Lyft a indiqué au quotidien que l'étude semble se baser sur des «suppositions questionnables».