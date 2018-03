Pas de service de Via Rail entre Toronto et Montréal

Les déplacements ferroviaires prévus entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto ont été annulés, samedi soir, et reprendront seulement dimanche en raison du déraillement d'un train de marchandises à Kingston, en Ontario.

Selon un porte-parole du CN qui s'est adressé à la chaîne CP24, deux wagons de la compagnie de chemin de fer transportant du papier se sont renversés vers 13 h 20 sur la voie ferrée à l'est de Kingston, bloquant le passage de tous les trains, incluant ceux de Via Rail.

Train derailment John F Scott Rd. No injuries. 2 cars separated. 1 flipped. @MIHomeYGK pic.twitter.com/gBd0msAx81 — Logan Cadue (@logancadue) 3 mars 2018

«À 16 h 30, le propriétaire des infrastructures estimait à 6 heures le temps nécessaire pour résoudre cette situation», a indiqué à l’Agence QMI une porte-parole de Via, Marie-Anna Murat.

«VIA Rail a déployé tous les efforts possibles pour accommoder les passagers avec des solutions alternatives de transport, a assuré Mme Murat. Des autobus ont été nolisés pour conduire les passagers à leur destination finale.»

Quelque 647 passagers étaient en route dans des trains au moment du déraillement et plus de 1000 sont affectés par les annulations, a précisé la porte-parole, ajoutant que le service entre Ottawa, Montréal et Québec n'est pas affecté ni le service entre Toronto et London/Windsor/Sarnia (dans les deux directions).