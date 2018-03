Pas d’entrevue aux journalistes sauf si ça concerne le budget

Plusieurs jugent inacceptable que des organismes fédéraux aient voulu refuser des demandes d’entrevues sur d’autres sujets que le récent budget, car le gouvernement voulait garder l’attention des Canadiens sur son document.

Mercredi, une journaliste du «Journal de Montréal» s’est fait refuser une entrevue chez Services correctionnels Canada (SCC), en lien avec un sujet qui n’était pas dans le budget fédéral déposé mardi dernier. En guise d’explication, une porte-parole a répondu qu’ils devaient respecter un embargo jusqu’au 9 mars «en raison du budget de 2018».

Refuser de répondre

Questionné à son tour au sujet de cette réponse, Scott Bardsley, du cabinet du ministre de la Sécurité publique, a expliqué jeudi que les ministères fédéraux avaient la consigne de refuser les demandes d’entrevue ne portant pas sur le budget pendant un certain temps. Ils répondraient toutefois aux questions envoyées par courriel.

Est-ce parce que les services de communication sont débordés de demandes en lien avec l’important document dévoilé par le gouvernement Trudeau mardi dernier? Non, c’est parce qu’on voulait garder l’intérêt des Canadiens sur le budget, avait-il répondu.

«C’est complètement inacceptable comme façon de faire, s’insurge Stéphane Giroux, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Aucun gouvernement ou ministère peut juste décider que ça ne leur tente pas de répondre à autre chose que des questions sur un sujet précis.»

«C’est inacceptable qu’un ministère refuse de répondre aux questions des journalistes pour quelconque raison [...] ajoute le président de la Tribune de la presse parlementaire (TPP) canadienne, Philippe-Vincent Foisy. La Tribune de la presse tient à rappeler que les journalistes doivent avoir accès à l’information publique, une information essentielle pour la santé de notre démocratie.»

Une erreur

Questionné à ce sujet jeudi, le Bureau du premier ministre a rapidement indiqué que tout cela relevait d’une erreur de compréhension et que jamais il n’y avait eu de consigne aux ministères de refuser des demandes d’entrevue pour privilégier le budget.

Le porte-parole du Bureau, Cameron Ahmad, a également souligné que cette erreur se limitait aux ministères sous la responsabilité du ministre de la Sécurité publique, et qu’ils avaient tout de suite corrigé la situation. Comme de fait, SCC a contacté «Le Journal», vendredi, pour fixer l’entrevue demandée.

«C’est le troisième budget qu’on présente et on n’a pas changé nos directives de communication. On ne voudrait jamais bloquer des demandes d’entrevue qui ne sont pas en lien avec un certain sujet dans les ministères», a assuré M. Ahmad. Le président de la TPP a confirmé qu’il avait reçu la même réponse.