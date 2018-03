Un homme de Plessisville disparu depuis vendredi

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver un homme de Plessisville porté disparu depuis vendredi.

Kévin Martin, 33 ans, a été vu pour la dernière fois le 1e mars, vers 13 h, sur la rue De Bigarré à Victoriaville. Selon la SQ, il pourrait être dans le secteur de Victoriaville, Plessisville ou dans les environs.

«Habituellement, il se déplace à bord d’une Honda Civic immatriculée Z62 LLP, de couleur brun gold et de l’année 2009», a mentionné le corps policier, ajoutant que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Martin mesure 1,77 m (5 pi 10 po) et pèse 90 kg (200 lb). Il a les cheveux bruns et rasés, et le teint pâle. Il a les yeux bruns également.

«La dernière fois qu’il a été vu, il portait un manteau gris et noir et un pantalon jean», a indiqué la SQ.

Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.