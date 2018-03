Déplacements ferroviaires: retour à la normale entre Montréal et Toronto

Les déplacements ferroviaires entre Montréal et Toronto sont revenus à la normale dimanche, après avoir été annulés pendant de longues heures en raison d’un déraillement survenu samedi après-midi.

L’accident s’est produit à la hauteur de Kingston, en Ontario, quand, pour une raison encore inconnue, deux wagons d'un train de marchandises du Canadien National transportant du papier se sont renversés.

VIA Rail a interrompu son service entre Montréal et Toronto, ainsi qu’entre Ottawa et Toronto, pendant un peu plus de 6 heures.

Quelque 647 passagers étaient en route quand l’accident s’est produit. Ils ont été pris en charge par VIA Rail, qui a fourni des autobus afin de les acheminer jusqu’à destination.

Environ un millier d’autres personnes ont été affectées par les annulations.