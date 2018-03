Des produits de l’érable d’ici pour les vedettes d’Hollywood

Les produits d’érable Cumberland vivent «vraiment une belle histoire» avec les Oscars, alors qu’ils figureront dans les paniers cadeaux offerts aux vedettes.

C’est «Rouge», une ligne haut de gamme qu’on ne retrouve pas en magasin, qui y est mise à l’honneur.

L’entreprise se dit d’ailleurs très heureuse de voir ses produits être offerts à d’aussi prestigieux clients pour une sixième année, après avoir été remarqués par l’équipe marketing qui s’occupe de faire les sacs destinés aux nominés. «On a une très belle relation avec les gens de là-bas», a déclaré la présidente de la compagnie, Julie DeBlois.

Gelée érable et piment, assaisonnement érable au poivre noir, chocolat au croquant à l’érable... tous les produits sont concoctés «en équipe», insiste-t-elle.

«Nos transformateurs font des essais. On goûte, on s’assoit, on discute et on choisit. [...] Habituellement, on n’a pas trop de chicane!», a expliqué Mme DeBlois.

