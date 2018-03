Il prend la défense de son frère qui a tué ses parents

Un jeune homme dont les parents ont été tués par son frère a décidé de partager un message sur les réseaux sociaux pour demander à ce qu'on ne transforme pas son frère en «vilain».

James Eric Davis Jr. est soupçonné d'avoir abattu ses parents Eric Davis Sr. et Diva Davis, vendredi, sur le campus de l'université de Central Michigan.

Les parents de James étaient venus lui rendre visite tout juste avant la semaine de relâche et prévoyaient le ramener chez eux, en Illinois. Ils ont dû aller le chercher à l'hôpital parce que les policiers du campus l'y ont emmené après qu'il eut agi étrangement, possiblement après avoir consommé de la drogue.

Ils étaient en train de ramasser ses affaires dans sa chambre quand la fusillade a éclaté. Le campus a été mis en confinement avant que Davis Jr. ne soit finalement arrêté par la police après une cavale de 16 heures.

Son frère Russell Mathew Davis a publié un message samedi, moins de 24 heures après les événements. Il y explique être encore sous le choc et même dans le déni.

«Je ne croyais jamais avoir à faire ce genre de publication, mais, malheureusement, la nouvelle est vraie. Ma mère et mon père ont perdu la vie lors d'un tragique événement», écrit-il.

Il ajoute qu'il aimera toujours ses parents, mais également son frère. «Je veux qu'il soit en sécurité et qu'on prie pour lui», ajoute-t-il.

Il conclut son message en lançant un avertissement. «Ne faites pas de mon frère un vilain, ce n'est pas ce qu'il est et malgré les circonstances, il a lui aussi perdu une mère et un père. Et je l'aime, considérez ça», conclut Russell.

Davis Jr. fait face à deux chefs d'accusation de meurtre pour la mort de ses parents et un chef de possession d'arme à feu.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus