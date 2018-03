Karine Vanasse avait un message pour son amie Margot Robbie

Karine Vanasse a profité de sa tribune pour envoyer un message touchant à Margot Robbie, dimanche soir sur Instagram.

L’actrice et productrice a tenu à souhaiter bonne chance à son amie, avec laquelle elle partageait la vedette dans la série américaine Pan-Am. Robbie, qui est nommée aux Oscars dans la catégorie «Meilleure actrice» pour son rôle dans le film I, Tonya, peut compter sur le soutien de la comédienne québécoise.

«Lady M, tu as dominé toute cette saison des récompenses, mais le plus important, c’est que c’est toi qui a foulé les tapis rouges. C’est ta luminosité, ton élégance, ton esprit et ta grâce. Continue de briller et demeure vraie comme seule toi sais le faire. Nous sommes tous derrière toi, n’est-ce pas @deannabarillari @elisabethcormier @annabellewallis @itsmekelligarner?»

Margot Robbie est présentie pour repartir avec la statuette dorée.