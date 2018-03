Labeaume «n’infirme et ne confirme rien» au sujet d’un éventuel tunnel

Le maire de Québec Régis Labeaume n’a pas cherché à démentir, dimanche, les informations du «Journal de Québec» voulant que le projet de tramway puisse nécessiter la construction d’un important tunnel sous la colline parlementaire.

À LIRE ÉGALEMENT:

Le projet de tramway à Québec pourrait coûter plus de 3 milliards $

«Je n’infirme pas, je ne confirme pas, je ne dis rien», a martelé le maire à plusieurs reprises lorsque questionné à ce sujet en marge d’une annonce concernant l’agriculture urbaine, à l'Université Laval.

Selon une source bien informée consultée par «Le Journal de Québec», un tunnel pourrait être creusé au niveau de la côte d’Abraham pour ressortir de terre plus loin en haute-ville. Un contact avance également que le projet pourrait coûter plus de 3 milliards $.

Mettant en garde contre les «spéculations», le maire est aussi demeuré muet sur le moment où il souhaite faire l’annonce de son projet de transport structurant. Certains évoquent le souhait de l’administration municipale de procéder avant le budget provincial qui pourrait survenir à la fin mars.

Régis Labeaume préfère d’ailleurs parler de «réseau» de transport, plutôt que de tramway. «C’est un tout», a-t-il souligné.

«On travaille extrêmement fort parce que c’est un gros projet et ce n’est pas rien, alors aussitôt qu’on aura la capacité de vous donner une date, on le fera avec plaisir», a dit M. Labeaume.

«Au moment où on se parle ce matin, on n’est pas prêt, on n’infirme et ne confirme rien, on ne dit rien», a-t-il répété.